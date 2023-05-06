وزير الأمن الإسرائيلي يغضب نتنياهو مجددًا بسبب شهداء نابلس

يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إشعال النار بينه وبين رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بعد أن خلاف نشب بينهما على أثر الرد الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وقرر بن جفير مواصلة مقاطعة جلسات الكنيست الإسرائيلي وهو القرار الذي اتخذ بعد القصف الضعيف على غزة، كما يصفه.



وتذرع بن جفير هذه المرة، بإعادة تسليم جثامين 3 شهداء فلسطينيين من عناصر "عرين الأسود" في نابلس، تم تسليمهم هذا المساء، مبينًا أنه سيستمر وأعضاء حزبه في الغياب عن جلسات الكنيست حتى تعود الحكومة اليمينية الحالية للعمل وفق سياساتها المحددة.

وقال بن جفير: "نحن حكومة يمينية، والجمهور لم يمنحنا تفويضًا بإعادة جثث الإرهابيين، أو تجنب قصف غزة".



وأضاف: "لم يفت الآوان بعد لقيادة سياسية أمنية قوية وهجومية"، معتبرًا إعادة تسليم الجثامين بأنها خطأ جسيم.