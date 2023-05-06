نبيل الحلفاوي ينتقد تصرف آحد لاعبي بيراميدز.. تفاصيل

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، التي انتهت بتتويج الأحمر بالكأس.

وكتب عبر تويتر: “‏لم أر لعبة في حقارة لعبة الاستيلاء على كرة يخرجها لاعب لإصابة زميله".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.