في 30 دقيقة فقط .. القوات الأوكرانية تضرب دونيستك 4 مرات اليوم

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على دونيتسك أربع مرات صباح اليوم باستخدام قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت البعثة الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 16 قذيفة على ثلاث مناطق في دونيتسك في 30 دقيقة فقط.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات دونيستك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 49 مرة خلال اليوم الماضي، وتم تسجيل إصابة مدني واحد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأفاد التقارير الصادر عن بعثة مراقبة جرائم الحرب الأوكرانية‏، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت السلطات في دونيستك عمليات قصف للمنطقة من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت مدافع من عيار 122 ملم و 152 ملم و 155 ملم، حيث أطلق الجيش الأوكراني 198 قذيفة مدفعية على منطقة دونيستك.

وأضاف التقرير، أن القوات الأوكراني ‏قصفت المناطق المأهولة بالسكان في في دونيستك وركزت هجومها على مناطق فلاديميروفكا وجورلوفكا ودونيتسك وييجوروفكا وماكييفكا وميخائيلوفكا ونيكولسكوي ونوفوباخموتوفكا ونوفوسيولوفكا فتورايا وستيبنوي وياكوفليفكا وياسينوفاتايا.‏