شاهد | لحظة سقوط شهيدان برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم نور شمس وسط طولكرم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بوصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي إضافة إلى إصابة مستقرة جراء العدوان على طولكرم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، إثر اندلاع مواجهات عنيفة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بأن شابين استشهدا متأثرين بإصابتهما الخطيرة برصاص الاحتلال، عقب اقتحام مخيم نور شمس، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا ثم سمع صوت اشتباك مسلح على مدار ساعة.



واظهرت مقاطع مصورة وصول جنودا الاحتلال لجثامين الشهداء والتأكد من استشهادهم قبل الانسحاب من المكان.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه منذ بداية العام الجاري قتل 110 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.