ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

أشاد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، بمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بشأن أداءه خلال الفترة الأخيرة.

وتسبب كهربا في ركلة جزاء لفريق الأهلي أمام بيراميدز، سددها علي معلول، ليتوج الفريق ببطولة كأس السوبر المصري.



وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "كهربا فاجئ الجميع عندما عاد بأداء قوي، أثبت أن هذا لاعب يتدرب بشكل جيد جدًا".

تعليق متعب على أداء كهربا



وتابع: "ضربة الجزاء اللي حصل عليها أمام بيراميدز دي خبرات، كهربا بردو مش مهاجم ولكن بيقوم بالدور بشكل جيد، هو لاعب ذكي وبيلعب بدماغه".



واختتم: "كهربا بيعرف يتواجد في أماكن جيدة، تجعله يسجل الأهداف مع النادي الأهلي".