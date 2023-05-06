حماس : جريمة الاحتلال في طولكرم لن تمر دون رد

قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم صباح اليوم لن تمرد دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته، وسنستمر في معركة الدفاع عن المقدسات والقتال من أجل انتزاع حرية شعبنا.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت، أن الحكومة الصهيونية بسياستها النازية مصرة على تفجير الأوضاع بمواصلة عدوانها ضد الأرض والإنسان والمقدسات، مشددًا على أن هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة الغربية بل ستزيد الثورة اشتعالا.

ونعى الناطق باسم حركة حماس، الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني يصعّد من إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني، عبر تكرار عدوانه بالاغتيالات للشبان في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الشابان سامر صلاح الشافعي (22 عامًا)، وأصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش (22 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني في مدينة طولكرم.