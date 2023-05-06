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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم: تأهيل 3070 كيلومتر من الترع وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الرى

صدى البلد

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم  إنهاء تأهيلها حوالى ٣٠٧٠ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومتر ، كما يجرى تنفيذ  (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع  المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها .

وصرح  سويلم بأن الدولة المصرية تعمل فى اطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها .

وأوضح أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية .

وأوضح أن  الوزارة دبرت (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة  (١٤٩) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بـ (٥٢) قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (١٦ قطعة) ، مراكز الشباب (١٤ قطعة) ، المراكز الطبية (١٠ قطع) ، الأسواق الحضرية (٩ قطع) ، المدارس (٧ قطع) ، وحدات الإسعاف (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، ملاعب (٤ قطع) .

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