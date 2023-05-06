صحف السعودية| ترحيب دولي باستضافة طرفي الصراع السوداني في جدة.. وبدء إصدار تصاريح حجاج الداخل

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، فإن الرياض وواشنطن تحثان كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وتنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.

كما تحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

وفي خبر آخر، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لقادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين في حفل تتويج، وذلك مساء الجمعة في قصر باكنجهام، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقل الأمير تركي بن محمد تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تتويج جلالته ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

من جانبه أعرب الملك تشارلز عن شكره وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، وللأمير تركي بن محمد لحضوره هذه المناسبة مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

ورافق الأمير تركي بن محمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز.

صحيفة عكاظ

كشفت وزارة الحج والعمرة أن تصاريح الحج للحجّاج من داخل المملكة سيتم إصدارها ابتداءً من اليوم 15 شوّال 1444هـ.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن استكمال التحصينات اللازمة شرط أساسيّ لإصدار التصاريح، مشيرة إلى أن التحصينات المطلوب أخذها: لقاح فايروس كورونا (كوفيد-19)، لقاح الحمى الشوكية، لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأشارت وزارة الحج أن آخر وقت لإكمال التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بـ 10 أيام.

وفي خبر آخر، أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي أن سفن القوات البحرية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة هي: سفن جلالة الملك (الجبيل، الدرعية، الرياض، مكة، أبها، الطايف، ينبع)، إضافة إلى السفينة المدنية «أمانة».

وأكد أن هذه العمليات تأتي استمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة التي جنّدت الإمكانات والجهود كافة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.

صحيفة المدينة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر متفاوتة من متوسطة القوة إلى شبه قوية تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن هذه الموجة اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، بحيث تكون حول معدلاتها الطبيعية الى أعلى بالنسبة للشرقية، بينما باقي المناطق حول معدلاتها.

وأوضح الباحث أن هذه الموجة تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أنه من المتوقع تمركزها بشكل ملموس ومباشر على المنطقة الشرقية ودول الخليج اولاً، ويليها في التأثير أجزاء من منطقتي مكة والمدينة، ويليها أجزاء من المنطقة الوسطى، ثم المنطقة الشمالية بنسب متفاوته في درجات الحرارة.

وفي خبر آخر، عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية على تقديم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام أمس .

وأدى موظفات الرئاسة مهام التنظيم وإدارة الحشود وتوجيه القاصدات ومساعدتهن على تأدية أداء مناسك عبادتهن، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث يتم الإشراف على المصليات النسائية المخصصة داخل المسجد الحرام وبصحن المطاف؛ عبر منهجية عالمية للتنظيم، وضبط المسارات لضمان وصول المعتمرات والزائرات إلى صحن المطاف والمسعى ومصلى ركعتي الطواف والمصليات الأخرى بأيسر الطرق وأسهلها، كما تظافرت الجهود بين جميع الوكالات ذات العلاقة لضمان تنقل القاصدات والمعتمرات لأداء مناسكهن التعبدية ومتابعة انسيابية حركتهن داخل المسجد الحرام مع التنسيق فيما بينهن.

كما تتم الأعمال من خلال فريق عمل على مستوى تعليمي وعملي عالي، للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سيرها وتقديم الخدمات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وذلك بهدف الرقي بمستوى الخدمة وتجويدها؛ حيث يعمل الفريق على تقديم التوجيه المكاني المخصص للقاصدات، إضافة لعدد من المهام مثل (إرشاد ديني كتسوية الصفوف - إنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات - إرشاد مكاني داخل الحرم وساحاته - الإجابة على أسئلة واستفسارات القاصدات).