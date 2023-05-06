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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

أصالة
أصالة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في Le lac du caire بمركب في بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات.

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لوصول زعماء الدول إلى بريطانيا لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز  اليوم السبت 6 مايو، وكانت في استقبالهم  كيت ميدلتون .

 

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

يعد الزيت أحد أكثر المواد الغذائية شيوعًا في المطبخ، حيث يمكن لزيت الطهي المناسب أن يفعل المعجزات لوجباتك وصحتك بشكل لا مثيل له، نظرًا لأن  العديد من الأسر  تستخدم الزيت بشكل متكرر  في كثير من الأحيان ، فإن الكثير من الأشخاص يعيدون استخدام زيت الطهي لتقليل الفاقد.

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا  "روائع الموجي"، بالسعودية.

تألقت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أسود طويل وذا اكمام طويلة ولا يحمل التصميم أي نقوشات أو تطريزات.

البيوت أسرار .. صور غير منتشرة جمعت بين حسن شاكوش وزوجته

تصدرت زوجة حسن شاكوش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية،  وذلك بعد أن طردها من منزل الزوجية ، وقام بالإستيلاء على المنقولات الزوجية، و حررت له محضرًا.

 

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