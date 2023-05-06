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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: تصنيع وصيانة عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل في مصر

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات  الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي  في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها  الصناعات المغذية  وقطع غبار  الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال  للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.

هذا التوقيع يعتبر خطوة هامة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وقطع الغيار الخاصة بها وفق أحدث الأساليب  من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل .


دارت المباحثات حول التعاون المشترك في عمرة  واعادة تأهيل عدد 280 جرار سكة حديد (هينشل وADTRANS ) بالإضافة إلى عقد صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عاما و حيث تم الاتفاق النهائي على كافة البنود الفنية والمالية الخاصة بهذا التعاون تمهيدا لتوقيع العقد بين الجانبين أوائل يونيو القادم وحيث شمل الاتفاق ان تتم كافة الأعمال في ورش التبين بحلوان وبايدي العمالة المصرية و تحت اشراف خبراء من شركة سكودا التشيكية مع الالتزام بأن يتم إعادة تأهيل وعمرة اول جرارين في التشيك ثم إعادة تأهيل وعمرة الجرارات من الثالث وحتى الجرار رقم 140 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تبلغ 40 % وإعادة تأهيل  الجرارات من الجرار رقم 141  وحتى الجرار رقم 280 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تزيد عن 50 % اما فيما يتعلق بأعمال صيانة الجرارات  فتم الاتفاق على إلا تقل نسبة المكون المحلي بها عن 60 % .


كما تم الاتفاق على قيام سكودا التشيكية بتأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية التي سيتم إعادة تأهيل وصيانة الجرارات بها وذلك لنقل المعرفة الى  المهندسين والعمال المصريين وتدريبهم على كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال  بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات  إلى التشيكك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم.

و تم الاتفاق بين الجانبين على أنه في إطار التعاون مع شركة سكودا التشيكية في توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالتعاون مع المصنعين المحليين والاستثمار في مجال توطين  هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج كافة انواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية

وقال وزير النقل إننا نسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل في مصر لافتا الى ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مشيرا الى انه لن يتم من الان اي تعاقد جديد لشراء  جرارات او عربات سكك حديدية او مترو انفاق او مونوريل من خارج مصر  خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة  بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

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