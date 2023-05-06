تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

شهدت الساعات القليلة الماضية، قرارات صارمة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الترجي التونسي، وذلك بسبب ما حدث أثناء مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

نادي الترجي التونسي

عقوبة نادي الترجي التونسي

وتقرر حرمان نادي الترجي التونسي من جماهيره مباراتين مقبلتين بدوري أبطال أفريقيا بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار، الأمر الذي يجعله يواجه النادي الاهلي بدون جمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة.

الترجي التونسي يخاطب الاتحاد الافريقي

وقررت إدارة الترجي تقديم استئناف والضغط من جانب وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بكاف من أجل تخفيف العقوبة وأن تكون مباراتين دون جمهور مع إيقاف التنفيذ.

عقوبة الكاف ضد نادي الترجي التونسي

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بالكاف ضد نادي الترجي على النحو التالي:

عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور لأربعة مباريات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفا، و ذلك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل.

إيقاف تنفيذ العقوبة من الحرمان من الجماهير في مباراتين، على أن يتم متابعة الفريق في حال تكرار الأمر في غضون 12 شهرا سيتم تطبيقها بشكل رسمي ضد النادي.

وفي حال تكرار ما حدث من جمهور النادي التونسي فستكون عقوبة مغلظة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

معاقبة الترجي الرياضي التونسي بمبلغ مالي قدره 300 ألف دولار أمريكي.

جماهير الترجي التونسي

الترجي التونسي يفقد أهم مميزاته

لا سيما أن نادي الترجي التونسي من أكبر الاندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث أن جمهور نادي الترجي التونسي دائمًا يدعم فريقة بشكل مميز، ويكون هو كلمة السر في الانتصارات المتتالية، لذلك يسعى الفريق أن يفوز في تونس لكي يكون في المنطقة الآمنة اثناء مباراة الفريق مع الأهلي بالقاهرة.

الأهلي بمعنويات مرتفعة

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباراتين الترجي التونسي بمعنويات مرتفع، وذلك بسبب سلسلة الانتصارات المتتالية التي مر بها سواء فوزة على نادي الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا، أو فوزه بكأس السوبر أمس أمام فريق بيراميدز، وذلك بهدف مقابل لا شيء، حيث أن نادي بيراميدز لعب تلك المباراة بعد انسحاب نادي الزمالك.