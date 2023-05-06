اليوم.. ضعف المياه عن بعض قرى جهينة بسوهاج لمدة 24 ساعة.. إليكم السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن ضعف المياه عن منطقة الحميات بمركز جهينة غرب المحافظة، وكل من القرى التالية:" المغنمين- فزارة الغربية- نجع جبل"، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أنه يتم القيام باعمال ترحيل عداية مياه قطر 12 بوصة 500 ملى بطول 20 متر اعلى ترعة جهينة المغطاه.

محافظة سوهاج

واوضحت مها غازي مدير ادارة الاعلام ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125).

كما يمكن ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg وانه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.