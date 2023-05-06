لتعزيز التعاون.. تفاصيل لقاء قنصل مصر والرئيس التنفيذى لإقليم هونج كونج

التقى السفير باهر شويخى، قنصل مصر العام فى هونج كونج مع الرئيس التنفيذى لإقليم هونج كونج جون لي، الإدارى الخاص لجمهورية الصين الشعبية.

وبحث القنصل المصري مع الرئيس التنفيذى لهونج كونج سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وهونج كونج فى جميع المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز حركة السياحة والسفر بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما أعرب السفير المصري عن أهمية تنظيم زيارات ثنائية للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة الواعدة.

من جانبه، اعرب الرئيس التنفيذى لهونج كونج عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر فى جميع المجالات، مبدياً إعجابه بالتطورات التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.