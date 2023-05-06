جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العسكرية في طولكرم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، بيانا عقب اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم واغتيال الشابين الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش.

وقال المتحدث جيش الاحتلال: "خلال نشاط مشترك لمستعربي حرس الحدود والجيش، وبتوجيه استخباري من الشاباك - قامت القوات صباح اليوم خلال اشتباك مسلح باغتيال حمزة خريوش وسامر الشافعي الضالعين بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب أفني حيفتس المتاخمة لطولكرم".

وأضاف: "كما تم اعتقال محمد عبد الفتاح بليدي، وإبراهيم كسبة والذي أصيب خلال الاشتباك وتم تحويل الاثنين للتحقيق لدى الشاباك - خلال أعمال التمشيط في المنزل الذي اختبأ بداخله الشبان تم العثور على أسلحة منها بندقيتين من طراز M16 وسترات واقية وأمشاط ذخيرة".



يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أفادت بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.