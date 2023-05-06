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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

صدى البلد

رصدت عدسات الكاميرات الموجودة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري، العديد من المشاهد الخاصة بالجمهور في المدرجات من شباب وبنات وأطفال وكبار سن، إلا أن مشجعا واحدا جذب الأنظار إليه خلال المباراة.

المشجع الأهلاوي كان كفيفا ويستمع للمباراة من المدرجات عبر راديو صغير يحمله في يده ويضعه أسفل أذنيه مباشرة حتى يتمكن من الاستماع بوضوح إلى المباراة في ظل الصخب الجماهيري الموجود حوله.

ظهر على وجه المشجع الأهلاوي، التأثر والانسجام مع المباراة، حيث تبين فيما بعد أن المشجع هو الشيخ القارئ أحمد إبراهيم حسن في العقد الرابع من عمره، وعاشق للأهلي منذ الصغر، حيث يحرص دائما على تشجيعه في مختلف المباريات.

وبالبحث عن الصورة، تبين أن القارئ الشيخ لديه صفحة على “فيسبوك”، ينشر عليها فيديوهات خاصة بتلاوته للقرآن وإمامته للمصلين بالمسجد، خاصة خلال شهر رمضان.

شاهد الفيديو:

 وقد انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى ثلاثة، بعد كأس مصر والسوبر الإفريقي، ولا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

يذكر أن المباراة شهدت حضورًا رسميًا من قبل مسئولين من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى سفير مصر في الإمارات.

شاهد الفيديو:

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