ريال مدريد يبحث أمام أوساسونا عن التتويج بكأس الملك بعد غياب 9 سنوات

يلتقي ريال مدريد بنظيره أوساسونا، اليوم، السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا.

وتقام المباراة بين أوساسونا في تمام الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتطلع فريق ريال مدريد لنسيان إخفاقه في بطولة الدوري الإسباني وابتعاده عن اللقب لصالح برشلونة، وتعويض جماهيره بلقب غائب عن خزائن الميرنجي منذ 9 سنوات.

ولم يعد ريال مدريد، منذ الانطلاقة التي لا تنسى للويلزي جاريث بيل في ملعب ميستايا والتي سجل فيها هدف الفوز ليهدي الملكي لقبه الـ19 لكأس الملك في 2014، إلى نهائي البطولة مجددا، وودع البطولة بسيناريوهات مختلفة، أمام فرق متواضعة مثل ألكويانو، ليجانيس أو بسبب تشكيلة غير صحيحة أمام قادش، ليودع البطولة آنذاك من الأدوار الـ32 مرتين، وثمن النهائي مرة، وربع النهائي 4 مرات، ونصف النهائي مرة.

وكان آخر تتويج لريال مدريد في كأس الملك، في مواجهة كلاسيكو ضد برشلونة على ملعب ميستايا.