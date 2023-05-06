الشباك الإسرائيلي: حماس تقود حملة تحريض كبيرة بالضفة لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين

زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن حركة حماس تشرف على آلة تحريض كبيرة هدفها تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وقال الشاباك، في تقرير نشرته القناة 13 العبرية: "حماس تقود حملة تحريض كبيرة لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي، من خلال إنشاء فيديوهات تدريبية لتنفيذ العملية وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأشار إلى أن حماس تقود حملة تحريض منظمة ومكثفة الغرض منها تحفيز الشباب الفلسطيني على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية وداخل العمق الإسرائيلي.

واعتبر الجهاز، أن الذئب المنفرد الذي يخرج لتنفيذ عمليات من الصعب تحديد مكانه أو الهدف الذي يسعى إليه.

وأوضح أن حماس تراقب الحالة المزاجية للجمهور الإسرائيلي وتعمل على استغلال الأحداث الداخلية لإيصال رسائل التحريض والتهديد بشكل مؤثر.

ونوه الشاباك، بأن حماس تمتلك منظومة واسعة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنصات المختلفة وجيش إلكتروني من الشباب، وتنجح في نشر تحريض واسع مع الاستفادة من المساحة التي تسمح بها الشبكات الاجتماعية.

وبحسب الشاباك، تعمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على إحباط عمليات التحريض المستمرة من قبل حماس، وإغلاق القنوات والمنصات التي يتم بث مشاهد التحريض عبرها.