هوس المكسب والتريند.. عقوبات قاسية تنتظر البلوجر هبة أم زياد بعد القبض عليها

وفقا للقانون ..

بسبب هوس المكسب والتريند .. أساء الكثير من الأشخاص إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي مما جعلهم يرتكبون أفعال تعد كمخالفات قانونية دون درايتهم بمدي جرمها وتأثيرها علي قيم المجتمع والأسرة وهذا ما ظهر في فيديوهات “ سيدة الخصوص أم زياد” التي أصبحت حديث السوشيال ميديا بسبب غضب الألاف من المحتوي الذي تقوم بنشره.

القبض علي سيدة الخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة سيد إبراهيم "وشهرتها أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.. عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" .. تظهر خلاله برفقة أولادها وتدعى بقيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.. وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبعد القبض عليها، تساءل الكثير من عن موقفها القانوني والعقوبات التي قد تواجهها بشأن هذه الفيديو، حيث عاقب القانون علي هذا النوع من الأفعال بالحبس والغرامة.

عقوبات القانون

وعاقبت المادة (178) من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

- كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري

- أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته

- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.