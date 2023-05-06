أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

انخفاض أسعار كرتونة البيض 22 جنيهًا والكرتونة تبدأ من 88 جنيهًا

استقرار أسعار اللحوم والبلدي يبدأ من 190 جنيهًا

كيلو الدواجن الأمهات يبدأ من 55 جنيهًا وتراجع 70 جنيهًا في البانية



شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 6 -5-2023 استقرارا نسبيا، وذلك ووفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية



كما شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق اليوم السبت 6 مايو 2023 ، انخفاضا ملحوظا بالأسواق ، وذلك على عكس التوقعات، بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف، إلا أنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن فى المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوح سعر الدواجن الأمهات فى المزرعة من 55 إلى 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 99 إلى 100 جنيهًا بالمزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو بالأسواق.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو



وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها ، بينما بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.

أسعار البانية

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر



أسعار الكتاكيت

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7: 8 جنيهات.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 78 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 85 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 110 إلى 120 جنيهات

أسعار الدواجن البرازيلي

• سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

• سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.



سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا



كما انخفضت سعر كرتونة البيض ليصبح إجمالى انخفاض الأسعار حوالى 22 جنيهًا منذ آخر يوم رمضان وحتى الآن ، وذلك على عكس التوقعات بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق.

أسعار البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 90 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها ، وذلك بعد أن كان سعرها 100 جنيهًا منذ يومين .

واستقرت كرتونة البيض البلدي 100 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهات ، بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها أيضا .



ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 190 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها .



أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 320 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية



سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو



