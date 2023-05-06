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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجديد سياسة الاغتيالات.. قناة إسرائيلية تنشر نصائح بن جفير لاستعادة الردع

إجراءات يجب على تل
إجراءات يجب على تل ابيب اتخاذها لاستعادة الردع

نشرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم السبت، الإجراءات التي يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذها لاستعادة قوة الردع من وجهة نظر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

وقالت القناة، إنه "من وجهة نظر بن غفير، فإن هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل استعادة الردع، بدءا من تجديد سياسة الاغتيالات، والتضييق على الأسرى الأمنيين".

وأشارت إلى أنه "مع ذلك، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي إنجاز في أي مجال، وهو يلوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "عدم السماح له بفعل ذلك".

وكشفت قناة كان العبرية، أمس الجمعة، عن نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لإمكانية قيامه بتقديمه هدية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير على حساب الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن جفير، قد قال، إن قرار وزير الأمن يؤاف جالانت بإعادة جثامين أعضاء منظمة "عرين الأسود"، خطأ جسيم، مضيفًا أن هذا القرار سيكلف إسرائيل كثيرا.

وبحسب القناة العبرية، فإن نتنياهو، وبيئته، تدرس إمكانية إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع بن غفير، وفي محاولة لحل الخلافات معه، واسترضائه.

وكان بن جفير، قال في وقت سابق: من اليوم أنه سيواصل مقاطعة جلسات الكنيست الإسرائيلي في ظل سياسات حكومة نتنياهو الحالية خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، والرد الضعيف - كما يصفه - ضد حركة حماس .

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