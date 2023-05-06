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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد احتجاز الاحتلال للجثامين 55 يوما.. تشييع الشهداء الفلسطينيين الثلاثة في نابلس

بعد احتجاز دام 55
بعد احتجاز دام 55 يوما.. تشييع جثامين الشهداء الثلاثة بنابلس

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس، سلمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، عقب احتجاز جثامينهم لمدة 55 يوما.

وانطلق موكب تشييع الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من أمام مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر مارس 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.

ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 133 شهيدا منذ عام 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، بحسب بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

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