إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل محمَّلة بالثوم بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محمَّلة بكميات كبيرة من محصول الثوم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محمَّلة بكميات كبيرة من محصول الثوم على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل رقم "و أ ف 6732"، وأسفر الحادث عن إصابة "أحمد. ع. م"، 38 عامًا، و"نجاح. ر. س"، 40 عامًا، و"على. ر. ع"، 38 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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