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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب سوهاجي: الفطير فتح لي باب رزق والسعي بركة.. اشتغلت نقاش وبائع كنافة

أنغام الجنايني مديرة
أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج.. والشاب محمد علي

"أنا اشتغلت حاجات كتير أوي.. نقاش ونجار ووقفت في محل أبيع هدوم وحاجات كتير أوي الحمد لله.. ربنا كريم واللي هيسعى هيلاقي"، هكذا وبنفس راضية، وبروح فكاهية وابتسامة هادئة، تحدث الشاب محمد علي، ابن مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، عن عمله فطاطري منذ عام ونصف العام.

لم يُسلم نفسه للبطالة ولم ينتظر فرصة عمل مُغرية، بل ظل يتجول في شوارع محافظة سوهاج يبيع العصائر والمشروبات الرمضانية، ثم طور عمله حتى افتتح مشروعه الصغير.

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باشتغل من 6 سنوات وأكتسب خبرة بعدة مهن

وأضاف:" الحمدلله باشتغل من وأنا عندي 12 سنة.. اشتغلت أول حاجة في حياتي إني وقفت على عربية جوز عمتي أبيع عصائر رمضان تمر وسوبيا وبوظة.. حبيت أشتغل على نفسي أكتر وأعمل مشروع جديد واتعلمت إني أعمل الفطير وأبيعه في شوارع سوهاج بعربيتي الصغيرة الجميلة دي.. وبإذن الله في يوم هتكون محل كبير".

لم يقف الشاب عند بيعه العصائر بشوارع سوهاج منذ أن كان عمره 12 عامًا، بل عمل عامل نظافة بأحد معامل التحاليل الطبية ثم عمل نقاشا وبائع كنافة ثم بائعا ملابس بمحل زوج شقيقة والده، حتى جبر الله بخاطره وعمل في أكثر مهنة مريحة له، حسبما قال، وهي فطاطري يتمركز بمنطقة الثقافة بمحافظة سوهاج.

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أخذ الشاب يعمل فطاطريا منذ عام ونصف العام على عربة خاصة بالمشروع تابعة لزوج شقيقة والده، إلى جوار تعليمه بالمدرسة الزخرفية، لم يقف عند هذا الحد بل يظل يُفكر كيف يعمل على ذاته وكيف يصل إلى ما يرغب من مكانة مرموقة دون الاحتياج إلى يد عون سوى من الله.

واستكمل الشاب محمد علي، البالغ من العُمر 18 عامًا، حديثه مع موقع “صدى البلد”، قائلاً:" الحمد لله السعي بركة.. أنا بصحى من 8 الصبح آجي هنا وأبدأ أشتغل وأشوف رزق يومي لآخر الليل كده على 10 ولا 11 لحد ما الكمية اللي معايا تخلص.. ربنا مش بينسى حد وأهو رزق يوم بيومه وربنا الحمد لله كريم".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج بائع كنافة فطاطرى جهينة محمد علي

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