برلماني: الحوار الوطني نقطة تحول.. ورسائل الرئيس أعطت قوة دفع

أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن انطلاق الحوار الوطني، يشكل نقطة تحول في المسار الإصلاحي الذي يهدف إلى ترتيب أوليات العمل الوطني، والذي جاء بمابدرة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للم الشمل والتكاتف لمواجهة التحديات الحالية.

وثمن "أبو زيد"، في تصريحات له، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي استمت بالتنوع وحضور كل مكونات المجتمع المصري من قوى سياسية وحزبية وجميع التيارات الفكرية مع اختلاف أيدولجياتها وكذلك النقابات العمالية وجميع المنتمين للعمل المدني، ما يعزز فرص نجاح الحوار.

وقال عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس السيسي بالحوار الوطني، تعد قوة دفع للحوار نحو الأمام، وردًا على المشككين في جدية الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الوطنيين المخلصين لهذا الوطن، من أجل إنجاح الحوار والخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف النائب شحاتة أبو زيد، على أن هناك حالة من التفاؤل تسود الوسط السياسي بعد المظهر الذي ظهرت عليه الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالأمس، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بيئة خصبة لنجاح الحوار المقرر انطلاق جلساته التخصصية خلال الأسبوع المقبل.