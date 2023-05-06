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دور الجامعات في تنمية الأعمال الحرفية.. نقل الدارسين من الاحتياج إلى الإبداع.. إشادة كبيرة بمبادرة الطالب المنتج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دور الجامعات في الأعمال الحرفية و نقل الطلاب من الاحتياج إلى الإنتاج

اشادة كبيرة بمبادرة الطالب المنتج 
خبراء: تنمية إبداع الطلاب المرحلة الأسمى التي تطمح إليها كل دول العالم 

 

تفتتح العديد من الجامعات المصرية الكثير من المعارض التى تضم المئات من المنتجات والأعمال الفنية للطلاب لذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من الخبراء لمعرفة ماهي الأدوات التي تجعل الطالب منتجا  وكيف يمكن استغلال طاقات الشباب .

 

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن الدراسة في الجامعات تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية وخاصة في مجالات عديدة مميزة تواكب التطور الحديث بما يؤهلهم لسوق العمل عند تخرجهم من الجامعة.
 

وأكد الدكتور مجدي حمزة ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد  أنه لابد أن تكون  الدراسة في الجامعات ، هدفها الأول  خلق تأهيل خريج حاصل على بكالوريوس وإمكانية استكمال الدراسات العليا، بما يخدم الطالب حتي يكون مؤهلاً لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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وأشار الدكتور مجدي حمزة إلي ،تنمية إبداع الطلاب والتي تعد  المرحلة الأسمى التي يطمح إليها كل دول العالم ويرغب في تحقيقها فالإبداع هو التفكير خارج الصندوق في أفكار جديدة وفعالة. 

 

وتابع الدكتور مجدي حمزة أن الإبداع ظاهرة إنسانية طبيعية ولا تقتصر علي أصحاب الموهبة وهذا يعني بأن الإبداع يوجد عند جميع البشر بدرجات متفاوتة وأساليب مختلفة لذلك يجب علي الجامعات رفع الوعى عند الطلاب وامتلاكهم القدرة علي الابداع .

 

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل شمس بكلية التربية جامعة عين شمس ،أن استغلال الخامات المتوفرة في البيئة واستخدام المواد البسيطة من المخلفات المنزلية بالبيئة المحيطة لعمل أعمال ومنتجات فنية .

 

وأكدت الدكتورة أمل شمس علي ، أن الجامعات المصرية تنظم عددا من المعارض التي تتضن عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

 

وأشارت أمل شمس ، إلى تسويق المنتجات الفنية والنوعية والمنتجات  اليدوية من كافة الجامعات لافتا أنه يمكن للجامعات أن تقدم للطلاب دراسات جدوي وأن يساعدوهم علي إيجاد  خطة تسويقية لمنتجاتهم.

 

وأوضحت الدكتورة أمل شمس ، أن وزارة  التضامن الاجتماعي، أبرمت العديد من   البروتوكولات مع عدد من الجامعات لدعم الطلاب وتقديم كافة سبل التعاون لهم .

 

وطالبت الدكتورة أمل شمس ، باعداد مقرر يكون ليس به نجاح وسقوط قريب من مقرر الاقتصاد المنزلى .

 

وأشادت الدكتورة بدور الجامعات ومشاركتهم مع  الاسر المنتجة  لرعاية الأسر محدودة الدخل ومساعدتها علي زيادة دخلها، ويهدف المشروع إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلي أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .


وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تزويد الطالب حرفة أو مهارة جديدة  تمكن من النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية العربية ، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، في الجامعات المصرية بمشاركة وزيرة التضامن  .

 

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم افتتاح معرض " الطالب المنتج" بالكلية يوم الأحد القادم بمشاركة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويأتي ذلك في  البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس.

 

وتفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك في تمام التاسعة صباحا بكلية البنات بمصر الجديدة ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

وعلي جانب آخر ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جلسة مجلس التعليم والطلاب السابعة، حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة موضحاً جهود قطاع التعليم والطلاب في دعم أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين من أبناء دولة السودان الشقيقة حيث وفرت إدارة القطاع خطوط إتصالات دولية للطلاب ليتمكنوا من الاطمئنان على زويهم فى السودان.


وثمن سعود جهود القيادة السياسية العظيمة والحكيمة فى احتواء أبناء الشعب السوداني و جميع شعوب المنطقة التى تمر بنزاعات داخلية مع القدرة على قيادة الدولة بحكمة وتحقيق معدلات تنمية فى مختلف الأصعدة مقدم تحية  فخر واعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد.

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