المحكمة الرياضية الدولية تؤيد حظر نشاط رئيس إتحاد ليبريا السابق 10 سنوات

رفضت المحكمة الرياضية الدولية إستئناف موسى حسن بيلي رئيس الإتحاد الليبيري السابق ضد قرار الغرفة القضائية للجنة الأخلاق بالإتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر في 12 فبراير 2019 بإيقافه عشر سنوات .

وأيدت المحكمة الرياضية الدولية حظر نشاط بيلي الرياضي لمدة 10 سنوات .



يذكر أنه تم حظر نشاط بيلي لمدة 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بعد تحقيق في الشؤون المالية للاتحاد الليبيري حول وجود وقائع تتعلق بإختلاس أموال الفيفا وعروض وقبول هدايا وتضارب المصالح ، ولكن بيلي قدم إستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية والذي أيدت حكم الفيفا بحظر نشاطه الرياضي .



