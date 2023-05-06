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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

تعد القهوة بالنسبة للكثير أحد سبل السعادة اليومية ، التي اعتادوا عليها بشكل يومي، وكونها الأكثر استهلاكا فتعد ثاني سلعة يتم الإتجار بها على مستوى العالم بعد النفط.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5000 مليار كوب من القهوة يتم شربها في العالم كل سنة.

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وتبقى القهوة علامة فارقة في تاريخ العديد من سكان الأرض اذ تمثل أكثر المشروبات التي تتمتع بوجود عشاق لها ولرائحتها ومدمنين لتناولها بشكل يومي، لذا فإن أي أفكار جديدة حول إعداد فنجان القهوة تُشعر محبوها بالتوتر والبعد عن كل ما هو جديد.

والمعتاد أن الغالبية تفضل القهوة المحلية بالسكر أو تناولها مع الحلوى أيا كان نوعها لكن «الاختراق» المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يقترح إضافة رشة صغيرة من الملح،  بدلا من  ملعقة من السكر، إلى كوب الشراب الصباحي.

 

ويبدو أن هذه الحيلة تزيل بعض المرارة وتبرز النكهات الأخرى، التي قد تضيع لولا ذلك، وإذا كانت الفكرة تبدو غريبة بالنسبة لك، فتأكد أنها ليست كذلك كما تعتقد.

حتى أن هناك أساسا علميا لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود: كلوريد الصوديوم فعال للغاية في قمع المرارة في القهوة وجميع أنواع الطعام

وعزا العلماء قدرة كلوريد الصوديوم - ملح الطعام العادي - على قمع المرارة إلى شعبية الملح كمكون للطبخ في جميع أنحاءالعالم، عبر تاريخ البشرية. ومن خلال سحق الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة، بالظهور والتألق حقا.

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