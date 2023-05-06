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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة فتح الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يهدد بانفجار الأوضاع

فتح: استمرار جرائم
"فتح": استمرار جرائم الاحتلال ستؤدي الى انفجار الأوضاع

قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، في حركة فتح عبد الفتاح دولة، ان جريمة إعدام الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش بمخيم نور شمس ما هي إلا سمة حكومات وجيش الاحتلال وتحقيق لإرادة اليمين الفاشي بتنفيذ حكم الإعدام علناً بحق أبناء شعبنا دون محاكمة.

ونعى دولة شهداء مخيم نور شمس في محافظة طولكرم سامر الشافعي وحمزة خريوش ونشاطر عوائلهم هذا المصاب الكبير والجلل ونواصل وقوفنا إلى جانبهم وجانب أبناء وقوى شعبنا في النضال والتصدي لجرائم الاحتلال.

وقال "هذا المسلسل البشع من الجرائم لم ولن يقتل نضال شعبنا الفلسطيني، وإنما هو بمثابة إعدام لمنظومة القانون الإنساني ودور المجتمع الدولي في حماية أرواح البشر ومحاكمة المجرمين".

وتابع" عناد الضفة الفلسطينية بصمود أبنائها وبسالة ابطالها في المخيم والمدينة والقرية، واستمرارية المقاومة الشعبية على أكثر من نقطة اشتباك وتنامي جذوة النضال والتحدي، يربك حكومة العدوان ويحبط مخططاتها في اخضاع وكسر الشعب الفلسطيني".

وأضاف "وعلى قوى وفصائل شعبنا التوحد على برنامج وفعل نضالي ميداني شامل وحقيقي يضع حد لجرائم الاحتلال ويحمي حياة ومستقبل شعبنا وقضيتنا".

واكد انه على الاحتلال أن يدرك جيدا أن الشعب الفلسطيني لن يسلم في أرضه وحقه، وأن هذه الممارسات العدوانية ونهج الجرائم والاعدامات لن تجلب لها الأمن بل سيفجر حالة مواجهة مفتوحة على المجتمع الدولي أن ينتبه لها ويتحرك عاجلاً للجم هذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، فالأمن والاستقرار لكل المنطقة مرهون بحق الشعب الفلسطيني في الأمن والحرية والدولة والاستقلال.

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