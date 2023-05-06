استعداد للحفل الأضخم.. الملك تشارلز الثالث يصل إلى قصر باكنجهام |فيديو

يتوج اليوم السبت، الملك تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة البريطانية في حفل هو الأضخم في تاريخ المملكة ومنذ أكثر من 1000 عام.

وفي حضور الآلاف من كافة دول العالم لمشاهدة الحدث الأعظيم في تاريخ المملكة المتحدة، والحفل الأسطوري، وصل الملك تشارلز الثالث إلى قصر باكنجهام استعدادا لبدء مراسم التتويج.

ويظهر الفيديو توجة العربات الملكية إلى قصر باكنجهام تحت أنظار الآلاف من البريطانيين، والعالم أجمع.

وستقام مراسم تتوج تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر اليوم السبت، وبذلك يصبح تشارلز الملك وزوجته الملكة كاميلا رقم أربعين اللذان يتوَجان هناك منذ عام 1066.

وستشهد مراسم تتوج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والت توارثتها العائلة الملكة في بريطانيا.