ضبط 11 مجرماً بينهم سيدة لإتهامهم في وقائع سرقة بالقاهرة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، وتمكنوا بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط 11 مجرماً بينهم سيدة لإتهامهم في وقائع سرقة .

فقد تم ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة بعض المصوغات الذهبية - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - جهاز "أى باد" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وكذا مبالغ مالية من متحصلات بيع مشغولات ذهبية لعميلهم "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بالمنيا ، وأمكن ضبطه.

المتهمون

وضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات.

كما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد 2 شاشة تليفزيون و2 إسطوانة غاز من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "التسلق" وأضافوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعهم متحصلات السرقة لدى عميليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

جانب من المسروقات

وضبط شخصين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" وإعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.