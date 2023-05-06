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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمناقشة عدد من الموضوعات الرياضية.. الغضبان يلتقي وكيل وزارة الشباب ببورسعيد

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد على ان الشباب عنصر رئيسي في التنمية بالمح

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل مديرية الشباب والرياضة والمراكز والأندية الشبابية بمحافظة بورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها الأندية والمراكز الشبابية ببورسعيد . 

ولفت محافظ بورسعيد ، إلى حرص المحافظة على دعم الفعاليات الرياضية والشبابية بصفة مستمرة ، وتحقيق المراكز الأولى في البطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة لجهود الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الرياضة ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الشباب عنصر رئيسي في التنمية بالمحافظة يجب عليهم الوعي والفخر بالانجازات في مختلف القطاعات . 

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وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية،  والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي، و التوسع في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة  ،  لافتا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين .

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