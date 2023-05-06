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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

الترجي التونسي
الترجي التونسي

كشفت تقارير صحفية، عن قرار نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا لـ "فوت 24" التونسي فأن اللجنة القانونية للترجي التونسي قررت الاستئناف على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، مطالبًا باستعجال القرار قبل مواجهة الأهلي.

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عقوبة كاف ضد الترجي التونسي


وكان كاف قد أعلن أمس توقيع عقوبة على نادي الترجي التونسي بحرمانه من جمهوره لـ 4 لقاءات منها مباراتين مع تأجيل التنفيذ وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار.

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قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

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