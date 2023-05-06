بعد تحريك سعر السولار.. تركيب ملصقات التعريفة الجديدة للأجرة للمواصلات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب قرار زيادة سعر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح 8.25 جنيه للتر فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين.



وأوضح محافظ أسيوط إنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.



وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخطوط الساخنة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528 على مدار 24 ساعة للحد من الممارسات غير القانونية والتعامل مع أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي هذ الإطار واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها حيث تبين التزام امواقف بالاعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات وبالمواقف.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 849 لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعضوية العميد إسماعيل المحرزي مدير ادارة المرور والعقيد أحمد الادريسي رئيس مباحث المرور ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار كما أصدر القرار رقم 850 لسنة 2023 والمتضمن قيمة تعريفية الركوب الداخلية بين القرى والمراكز والخارجية بين المحافظة والمحافظات المجاورة.

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