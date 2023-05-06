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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ظاهرة ابتلاع الكواكب.. حدث نادر ينتظر الأرض في المستقبل | ماذا سيحدث؟

كوكب الأرض
كوكب الأرض

حدث نادر سيحدث لكوكب الأرض في المستقبل.. هذا ما أعلنه فريق من علماء الفلك والكونيات، حيث رصدوا حدثا نادرا في مايو 2020، عندما تحول نجم في كوكبة العقاب إلى عملاق أحمر وابتلع كوكبا يدور حوله، وهذا هو أول مرة يتم فيها رصد فناء كوكب في الفضاء.

وبعد عام من الأبحاث، تأكد الفريق من أن هذا الحدث يمثل "مستقبل الأرض" عندما يتضخم حجم الشمس بشكل كبير وتحبس الأرض وتدمرها.

وأفاد الفريق في دراستهم التي نشرتها صحيفة Astrophysical Journal الأميركية أن النجوم تتحول إلى عمالقة حمر حين تشيخ ويبلغ الواحد منها أرذل العمر المتقدم، فيلتهم الكواكب الدوّارة حولها.

وقال أحد العلماء إن ما رأوه يعني أن كل ما يندمج مع نجم يجب أن يكون أصغر 1000 مرة من أي نجم آخر رأيناه، وقد تمثل الكوكب المدمر حوالي واحد بالألف من كتلة النجم. وأضاف أن هذا الحدث يعتبر تحذيرا لمستقبل الأرض، حيث ستتحول الشمس إلى عملاق أحمر بعد نحو 5 إلى 7 مليارات عام، وستستقر الغبار حولها قبل أن تدمر الأرض.

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ماذا ينتظر كوكب الأرض؟

فريق العلماء الذي أجرى الدراسة هم علماء من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" ومعهد "Astrophysics and Space Research" الأميركي للأبحاث الفضائية.

تم رصد هذا الحدث النادر في كوكبة العقاب، وتحديداً عندما تحول نجم فيها إلى عملاق أحمر وبدأ يبتلع كوكبا يدور حوله، مما جعل العلماء يعتقدون أنه يمثل "مستقبل الأرض" عندما تتضخم حجم الشمس بشكل كبير وتحبس الأرض وتدمرها بعد حوالي 5 إلى 7 مليارات عام.

ويُعرف هذا النوع من النجوم على أنها تتحول إلى "عمالقة حمر" حين تشيخ ويبلغ الواحد منها أرذل العمر المتقدم، فيلتهم الكواكب الدوّارة حولها.

وبعد الرصد المكثف، ذكر العلماء أن الإشارة الضوئية المنبعثة كانت أكثر برودة وطويلة الأمد، وهذا ما حير العلماء في البداية، إلى أن تبين لهم أن هذا النجم ابتلع كوكبا يدور حوله، وهو ما يمثل أول مرة يتم فيها رصد فناء كوكب في الفضاء.

واعتقد الفريق أن هذا الحدث يشير إلى ما سيحدث للأرض وللشمس في المستقبل، وأن هذا النوع من النجوم يمكن أن يكون تحذيرا لمستقبل الأرض.

علاوة على ذلك، وجد الفريق أن الكوكب المدمر حوالي واحد بالألف من كتلة النجم، وهو ما يعني أن كل ما يندمج مع نجم يجب أن يكون أصغر 1000 مرة من أي نجم آخر رأيناه.

وأشار العالم "كيشالاي" إلى أن هذا الحدث يعتبر تحذيرا لمستقبل الأرض، إذا كانت هناك حضارة أخرى في الفضاء تراقبنا من مسافة 10 آلاف سنة ضوئية مثلا، فسوف يرون الشمس تشرق فجأة أثناء إخراجها لبعض المواد، ثم تشكل الغبار حولها قبل أن تستقر على ما كانت عليه.

أخيراً، أشار العلماء إلى أن هذا الحدث يعتبر إضافة مهمة إلى فهمنا لتطور النجوم وحياة الكواكب، ويمكن أن يساعد في تحديد مصير الأرض في المستقبل.

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