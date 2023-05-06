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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء مراسم التتويج.. الملك تشارلز الثالث يتجه إلى كنيسة وستمنستر| صور

الملك تشارلز
الملك تشارلز

بدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، بتحرك الموكب الملكي من قصر باكنجهام ليصل إلى كنيسة وستمنستر لتتويجة ملكة على بريطانيا.

وتحرك المركب الملكي الذي يقل كلا من الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر لبدأ مراسم تتوج الملك وإرتدائه التاج الملكي.

وستقام مراسم تتوج تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر اليوم السبت، وبذلك يصبح تشارلز الملك وزوجته الملكة كاميلا رقم أربعين اللذان يتوَجان هناك منذ عام 1066.

وستشهد مراسم تتوج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والت توارثتها العائلة الملكة في بريطانيا.

الملك تشارلز الثالث قصر باكنجهام كنيسة وستمنستر بريطانيا الملكة كاميلا

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