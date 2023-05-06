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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

فتح باب التسجيل في برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي

صدى البلد


افتُتِح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين من القيادات الحكومية العربية بالانضمام لبرنامج " قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي" في نسخته الأولى، والذي يقدم بالشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف البرنامج إلى إعداد نخبة من القيادات العربية الشابة التي تمتلك المهارات القيادية اللازمة لحكومات المستقبل، وتعزيز قابلية الاستجابة لتحديات العصر والتعامل مع المتغيرات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز التكامل والعمل المشترك لتحقيق الأهداف، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والإلمام بتكنولوجيا المستقبل المتقدمة. وإلى الاستثمار في المواهب الحكومية العربية لبناء الجيل الجديد من القيادات العربية المدركة للتوجهات المستقبلية والمستعدة للتحولات العالمية المتسارعة التي تصنع الفرص لتمكّن المجتمعات العربية وتعزز التنمية الاقتصادية بالدول العربية

ويركز برنامج قيادات حكومة المستقبل في العالم العربي على عدة مسارات رئيسية بينها المهارات القيادية الأساسية وآليات الإدارة المرنة، والتوجهات العالمية والنماذج الاقتصادية الجديدة، وآليات تسريع الإنجاز والتعرف على منهجية دولة الإمارات في المسرعات الحكومية، والتحول الرقمي وحكومات المستقبل، والاطلاع على أدوات استشراف المستقبل.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: “إن إطلاق برنامج " قيادات حكومات المستقبل" يُعد فرصة ذهبية لإعداد قيادات عربية شابة قادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية بكل كفاءة وفاعلية. و إن هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون بين المنظمة العربية وحكومة دولة الإمارات، انطلقت من قناعة جوهرية فحواها أن المورد البشري المؤهل شرط أساسي للإدارة الفاعلة وشرط أساسي للتوظيف.

كما قالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: " إن برنامج حكومات المستقبل في العالم العربي بالتعاون مع المنظمة يقدم تدريباً على السمات القيادية التي تحتاجها حكومات المستقبل لإعداد الجيل الجديد من القيادات الشابة القادرة على فهم المتغيرات والتحولات واستثمار الفرص المستقبلية في خدمة المجتمعات العربية وإحداث التأثير الايجابي. ويطوّر برنامج قيادات حكومات المستقبل الكفاءات الإدارية الحكومية العربية، ويبني قدراتها التخصصية، ويرفع جاهزيتها بمهارات مستقبلية لصناعة قيادات عربية واعدة.

يتم استقبال طلبات الراغبين – حتى بداية يونيو القادم- بالتنسيق مع الوزرات والهيئات المسؤولة عن الخدمة المدنية في الدول العربية، ويشترط للراغبين في تقديم طلباتهم ألا يزيد عمر المرشح على 40 عاماً، وألا يقل المستوى الوظيفي للمرشح عن مدير تنفيذي، وأن يكون لديه إلمام تام بالتوجهات الاستراتيجية للدولة والمؤسسة التي يعمل بها، وأن تكون لديه مهارات التواصل باللغتين العربية والانجليزية كتابة ومحادثة، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من مؤسسة تعليمية معترف بها..

استشراف المستقبل استثمار الأقتصادية الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده

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