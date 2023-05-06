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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل في سيناء دون شكاوى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري، والتي انطلقت اليوم “السبت”، وتستمر حتى 18 مايو الجاري..حيث لم ترد اي شكوي من الامتحانات.

وأكد المحافظ على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية الستة، دون أي شكاوى او معوقات، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.

 

محاولة غش :

وشدد المحافظ علي توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء علي أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلًا عن متابعة أعمال الكونترول.
من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نحو 60 ألف طالبة وطالبة بسنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام. 

وأشار رضوان، إلي أن الامتحانات تسير  بشكل  طبيعي ، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات وأن الورقة الإمتحانية مطابقة للمواصفات، وأن الأسئلة مما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوي الطالب المتوسط.

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سيناء امتحانات النقل صفوف بلا شكوي

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