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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد..أعمدة الدخان تملئ قطار في لندن والركاب يكسرون النوافذ للهرب

دخان يملأ قطار في
دخان يملأ قطار في لندن والركاب يكسرون النوافذ للهرب

نشرت وسائل الاعلام البريطانية اليوم السبت تفاصيل حادث غريب، حيث عمل ركاب قطار في لندن على كسر نوافذ القطار وهرعوا هربًا من الدخان الذي تصاعد فيه.

وقع الحادث في كلافام كومون، ما جعل هيئة النقل في لندن (TFL) تعرب عن أسفها لما حدث بعد الإعلان عن بدء التحقيق.

وقال جيك شارب، أحد الركاب، إن الوضع سرعان ما تحول إلى وضع هستيري عندما أدركوا أنهم عالقون في العربة بينما يرون أشخاصًا آخرين يركضون من المحطة.


استاء مستخدمو تويتر من الحادث متسائلين أين تذهب أموال TFL، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بينما الأبواب لا تفتح في حالات الطوارئ مثل هذه!

وغرد بعض المستخدمين ساخرين من نهب TFL أموال الناس قائلين: سيطالب صادق خان الآن مئات الركاب تعويض الأضرار التي تسببوا فيها!

تصاعدت ردود فعل البريطانيين حول الحادث، وطالبوا على إثره TFL بتفسير عدم فتح الأبواب للركاب الذين أصيبوا بالذعر من الدخان المتصاعد. ورغم التأكيد لاحقًا من عدم اندلاع حريق حقيقي، إلا أن الناس شعروا بخيبة أمل كبيرة قائلين: إن هذا لا يبرر حقيقة أن الأبواب لم تفتح في الطوارئ، علمًا أنه لا يمكن للجميع رمي أنفسهم من نافذة محطمة.


غرد مستخدم آخر على تويتر متهكمًا: عذر TFL بعدم وجود حريق فعلي ليس كافيًا، لأنه لو نشب حريق حقيقي، فإن الصم والمكفوفين هم أول المتضررين قبل تدخل إجراءات الإنقاذ.

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