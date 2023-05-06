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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 10 آلاف طن و610 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 610 شاحنة و435 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 295 شاحنة و424 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 315 شاحنة و11 سيارة. 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1500 طن بضائع و236 شاحنة بميناء نويبع حيث يستقبل الميناء اليوم العبارة ايلة بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكب بموانيها .
 

أعلن اكسبريس الأحمر الب البحر الأحمر إله السفين السفن الس العبارة ايلة المر المركز المركز الاعلامي المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المينا

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