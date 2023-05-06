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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية|أخبار تهمك

حالة الطقس وأسعار
حالة الطقس وأسعار الذهب والدولار اليوم

الذهب..نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 6 -5- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 
 

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 6- 5-2023.
 

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رياح ترابية وعودة المطر| الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

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نشاط رياح وانخفاض بالحرارة .. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2977 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2605 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2233 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20840 جنيها.

 سعر صرف العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 34.14 جنيه للبيع، و34.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 38.70 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 101.02 جنيه للبيع، و100.63 جنيه للشراء.

 

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا حارا صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 16

الإسكندرية 23 - 16

الإسماعيلية 29 - 18

الغردقة 30 -20

أسوان 35 - 20

سوهاج 32 - 18

المنيا 29 - 18

الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

طقس اليوم السبت
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين الـ 27 والـ 28 درجة مئوية؛ وبالتالي تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرة ومحافظات الوجه البحري شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى وجود نشاط نسبي في حركة الرياح وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط.
 

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