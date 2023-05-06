الهلال السعودي يتأخر بهدف أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

تقدم فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني على نظيره الهلال السعودي، بهدف نظيف في بداية الشوط الثاني، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف عن طريق كاريلو، لاعب الهلال السعودي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.



يشار إلي أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الهلال السعودي والفريق الياباني بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

كان الشوط الأول قد شهد سيطرة واضحة من فريق الهلال السعودي حيث وصلت نسبة الاستحواذ 76% مقابل 24% فقط لصالح الفريق الياباني.



كما شهد الشوط الأول تمركز جيد لدفاعات الفريق الياباني بعدما تدخل في إفساد أكثر من كرة خطيرة للاعبي فريق الهلال السعودي.



وجاء تشكيل فريق الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو – أندري كاريلو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان – ميشايل ديلجادو – أوديون إيجالو.

وجاءت دكة بدلاء الفريق كالتالي:

محمد العويس – حبيب الوطيان – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – صالح الشهري.