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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: انعقاد دورة أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني سبتمبر المقبل

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت 6 / 5 / 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والإعداد للدورة الرابعة لنخبة من الإعلاميين باتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من (9 - 18) سبتمبر 2023م، وستكون الدورة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".


هذا وسيشارك نخبة كبيرة من الإعلاميين بدول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :


1-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3-  الفتوى الإلكترونية.
4-  التحفيظ والتدريس عن بعد.
5-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
 

حضر اللقاء النائب المهندس/ محمود الشامي عضو مجلس النواب، وقد أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية لكل من الدكتور / عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والنائب المهندس/ محمود الشامي عضو مجلس النواب، اللذين أشادوا بموضوع المؤتمر وجهود الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والعناية بخدمة القرآن الكريم.

وزير الاوقاف رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات عمرو الليثي

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