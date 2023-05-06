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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد زلزال بلغت قوته 6,5 درجات.. هزات ارتدادية تضرب اليابان.. فيديو

اليابان
اليابان

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الأوضاع في اليابان، وذلك بعد تعرضها لزلزال بقوة  6,5 درجات على عُمق 12 كيلومترا.

وضربت هزات ارتدادية اليابان بعد يوم من وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، فيما يواصل المسؤولون السبت تقييم الأضرار الناجمة عنه بعد تدمير عدد من المباني.

وضرب الجمعة زلزال وسط منطقة إيشيكاوا بلغت قوته 6,5 درجات على عُمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية.

ووقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية صباح السبت، وفق وكالة الأرصاد اليابانية التي حذّرت من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية السبت أن هناك 29 مصابا على الأقل.

اليابان زلزال فضائية “يورونيوز” امطار اخبار التوك شو

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