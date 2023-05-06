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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 220 طن قمح داخل أحد نقاط التجميع غير الرسمية

قمح
قمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية إستلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية وادارة تموين بلبيس وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيره من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بأحد نقاط تجميع القمح بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصه او اي إيصالات تفيد قيام صاحبها بتوريد اي كمية من القمح لإحدي الشون او الصوامع المعتمدة.

 وجرى مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى شونة السلام ببلبيس والتي بلغت كميتها  220 طن و 320كجم قمح محلي لموسم 2023م  ، على ذمة المحضر المحرر برقم 8448 لسنة 2023 جنح مركز بلبيس وجاري عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

استلام القمح المحلي الأمن الغذائي للمواطنين اغذية فاسدة الرقابة على الصادرات الشرقية النيابة العامة تموين الشرقية

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