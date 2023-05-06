عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

بن جفير
بن جفير

تشير نتائج استطلاع للرأي نشرته قناة كان مساء الجمعة ، أن 20% من المستطلعة آراؤهم يرون أن أداء “حكومة نتنياهو” جيد في حين أن 74% يرون أن أداءها ليس بجيد.

أما على مستوى ترتيب الوزراء من حيث سوء الأداء فحصل “بن جفير” على درجة الوزير الأسوأ أداءً في حكومة “نتنياهو” حيث أن نسبة 72% من المستطلعة آراؤهم يرون أن أداءه “غير جيد”.

كان هناك استياء من الحكومة بين ناخبي الائتلاف و%50 من ناخبي الائتلاف غير راضين عن أدائها، مقابل 46٪ راضين عنها، أما بالنسبة لنتنياهو، فإن 54٪ من ناخبي الليكود أجابوا بأنهم راضون عن أدائه، مقابل 44٪ أجابوا بأن أداءه “ليس جيدا”.

أما الوزير الذي حصل على أعلى درجة “أداء جيد” بين وزراء نتنياهو فهو وزير جيش العدو “جالانت” الذي أراد نتنياهو إقالته بعد دعوته لتجميد الترويج للتعديلات القضائية، يعتقد 50٪ من المستطلعة آراؤهم  أن “جالانت” يعمل بشكل جيد، بينما قال 35٪ إن أداءه “ليس جيدا”، أجاب 62٪ من ناخبي الليكود بأنهم راضون عن الوزير “جالانت”.

أما “ياريف ليفين”، وزير القضاء ومن يقود التعديلات القضائية، فقد أجاب 59٪ من المستطلعة آراؤهم بأنهم غير راضين عن أدائه. فقط 24 ٪ أعطوا ليفين درجة إيجابية، أما بين ناخبي الليكود، فإن 50٪ راضون عن ليفين، بينما 39٪ غير راضين، وأظهر الاستطلاع أن ليفين حصل على أدنى نسبة تأييد بين ناخبي حزبه.

أما رأي المستطلعة آراؤهم في وزير مالية العدو “بتسلئيل سموتريتش”، فإن 21٪ فقط يعتقدون أن أداءه جيد، بينما 67٪ أعطوا سموتريتش درجة سلبية. ومن بين ناخبي الائتلاف، أجاب 48 في المائة بأن أداء سموتريتش “جيد”. 44٪ أعطوه درجة “سيئة”.

ووجد الاستطلاع أيضاً أن غالبية المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء وزيرة المواصلات “ميري ريجيف”.

أما بالنسبة لوزير الخارجية “إيلي كوهين”، فإن الأغلبية تعتقد أن أداءه ليس جيدا، وحوالي ربع المستطلعين فقط أعطوا وزير التعليم “يوآف كيش” درجة إيجابية لأدائه.

كما أن نسبة من 15٪ فقط من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن وزير الإسكان “يتسحاق جولدكنوبف” يعمل بشكل جيد.

وقد أظهر استطلاع للرأي نشر الخميس في قناة كان أن 43٪ من المستطلعة آراؤهم يؤيدون شن عملية عسكرية في قطاع غزة، ووفقا للاستطلاع، فإن 34٪ من المستطلعين يعارضون هذه الخطوة.

كما تبين أن معظم المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن حكومة “نفتالي بينيت ويائير لابيد” تعاملت مع تهديد غزة بشكل أفضل، حيث قال 42٪ من المستطلعة آراؤهم إن أداء الحكومة السابقة كان أفضل.

وطلب من المستطلعة آراؤهم تقييم أداء الحكومة الحالية في القضايا الأمنية بشكل عام، أجاب 71٪ منهم بأن أداء الحكومة ليس جيدا، بينما أجاب 23٪ فقط أن الأداء جيد، والباقي لا يعرفون.

وتشير نتائج الاستطلاع أنه بين ناخبي الائتلاف، لا تزال هناك أغلبية من 56٪ يعتقدون أنه من وجهة نظر أمنية، فإن الحكومة تعمل بشكل سيئ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقالة حسام حسن من المصري

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

في احتفالات ضخمة .. الملك تشارلز الثالث يؤدي اليمين في كنيسة وستمنستر| صور

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ