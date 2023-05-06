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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر مطروح يختتم امتحانات النقل للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية" وانطلاق اخنبارات نقل القراءات

ازهر مطروح يتابع
ازهر مطروح يتابع سير الامتحانات

تابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، ختام امتحانات النقل للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية"؛ لنهاية العام، وبدء امتحانات صفوف النقل لمعاهد القراءات.

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وتفقد "سالم" سير العمل بعدد من لجان إدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على حسن الأداء، وانتظام اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة والتي أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية دون أي شكاوى أو معوقات.

وشدد رئيس أزهر مطروح خلال تفقده للجان فتيات القراءات على توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلا عن متابعة أعمال الكنترول.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائيين يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وادي طلاب صفوف نقل القراءات اختبارات اليوم الأول في مادتي الفقه والإنشاء على أن تبدء امتحانات النقل الثانوى للقسمين العلمى والأدبى اعتبارا من الغد، الأحد الموافق ٧مايو ٢٠٢٣.

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