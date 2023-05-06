عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات الخاصة للامتحانات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات في موعدها المحدد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

 

وقال أسامة السيد عميد تربية نوعية جامعة عين شمس، إن موعد امتحانات التيرم الثانى للعام الدراسى 2022- 2023 للجامعات سيكون في بداية شهر يونيو المقبل، وفقاً للوائح العمل المنظمة للكليات.

txt

خبير تربوي: الدراسة بالجامعات تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية

txt

معهد شبين الكوم البداية.. الزراعة أول كلية بجامعة عين شمس|تفاصيل

txt

اليوم ..اخر موعد للتسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

txt

جوائز مالية كبيرة.. تفاصيل مسابقة دوري المعلومات بكلية البنات عين شمس

txt

عميد بنات عين شمس: نسعى لتكوين مجتمع محب للقراءة

txt

أخبار التعليم.. بدء امتحانات نهاية العام غدا ومتحف أثري بقصر الزعفران لأول مرة بالجامعات

txt

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

txt

شكل الورقة الامتحانية للترم الثاني بالجامعات 2023

txt

لاول مرة بالجامعات.. متحف أثري بقصر الزعفران يضم 167 قطعة بالمجان للطلاب

txt

جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لجائزة التميز الحكومي

وأكد الدكتور أسامة السيد أن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الفرق، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدكتور أسامة أنه تم التأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

هنا جودة تتوّج بكأس أفريقيا لـ تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ