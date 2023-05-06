إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات الخاصة للامتحانات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات في موعدها المحدد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وقال أسامة السيد عميد تربية نوعية جامعة عين شمس، إن موعد امتحانات التيرم الثانى للعام الدراسى 2022- 2023 للجامعات سيكون في بداية شهر يونيو المقبل، وفقاً للوائح العمل المنظمة للكليات.

وأكد الدكتور أسامة السيد أن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الفرق، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدكتور أسامة أنه تم التأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.