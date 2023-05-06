خلال 24 ساعة.. 12 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 12 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، قامت باستضافة فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام.

ولفت إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى ( 217 حالة ) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرًا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من الدكتور صلاح خليفة استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى الهلال.

ويضم الفريق الدكتور أحمد حسني استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الانف و الاذن بالمستشفى، والدكتور ريمون نسيم اخصائي جراحة الأنف والأذن، والدكتور سيد احمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير.

كما يضم الدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، والدكتور بترو عماد، والدكتور مينا فوزي، أخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات.