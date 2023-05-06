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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 320 طن قمامة ومخلفات

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة ومخلفات تطهير المصرف من امام قرية شوبك بسطا بنهاية شارع ترعة الخضرة وذلك لفتح حركة المرور وإستكمال الطريق الدائرى حول القرية  و استجابة لشكوى اهالى قريه شوبك بسطا التابعة لمركز الزقازيق  من  تراكم المخلفات بمدخل القرية.

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وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بشن حملة لرفع (320) طن قامة ومخلفات  بواقع (16) نقلة من أمام قريه شوبك بسطا التابعة لمركز الزقازيق  بنهاية شارع ترعة الخضرة وذلك بإستخدام (6) معدات (4 سيارات نقل قلاب – 2 لودر).

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التدخل السريع الشرقية تموين الشرقية حركة المرور سيارات نقل رفع القمامة

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