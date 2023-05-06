تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى فى التاسعة من صباح اليوم الى القاهرة بعد خوض مواجهة السوبر المصرى أمام «بيراميدز»، التى أقيمت مساء أمس بملعب محمد بن زايد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.. ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لاعبيه راحة سلبية اليوم، على أن يعودوا للتدريبات غدا بشكل طبيعى بإستاد مختار التتش.



وأكد الجهاز الطبى للفريق الأحمر أن ياسر إبراهيم وعمرو السولية ومحمد الضاوى كريستو ورأفت خليل، سيكونون جاهزين لدعم الفريق الأحمر فى رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل، حسب إخطار رسمى من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

وقال الجهاز الطبى إن ياسر إبراهيم واصل برنامجه التأهيلى خلال وجود البعثة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى وسوف يبدأ المشاركة فى التدريبات بدءا من الغد بعد تعافيه بشكل كامل من إصابة جزع فى الكاحل التى تعرض لها بنهاية مواجهة الرجاء البيضاوى فى دور الــ8 لدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف أن عمرو السولية سوف يبدأ الانتظام التدريجى فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وسوف يحدد مارسيل كولر موقفه النهائى من اللحاق بالبعثة الحمراء من عدمه، فيما بات محمد الضاوى كريستو ورأفت خليل جاهزين تماما للسفر مع الفريق الى تونس.

